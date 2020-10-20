Милан, Италия, , 20:41 — REGNUM Турецкий полузащитник может пропустить три матча из-за повреждения на тренировке.

Согласно информации портала Sky Sport Italia, Хакан Чалханоглу подвернул голеностоп на тренировке и не смог покинуть тренировочную базу «Милана» самостоятельно. Сообщается, что игрок вернется в строй через полторы недели.

Турок может пропустить три ближайшие встречи «Милана». Итальянцам предстоит сыграть с «Селтиком» и «Спартой» в Лиге Европы и «Ромой» в чемпионате Италии.

В этом сезоне Чалханоглу провел четыре матча в чемпионате и отдал одну голевую.