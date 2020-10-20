Монпелье, Франция, , 12:45 — REGNUM Французский футболист, вратарь Бруно Мартини умер в возрасте 58 лет. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба клуба «Монпелье».

Мартини был госпитализирован 12 октября из-за остановки сердца и дыхания.

За сборную Франции Мартини выступал с 1987 по 1996 год. Он стал бронзовым призёром чемпионата Европы 1996 года. На том турнире он входил в заявку команды, но ни разу не вышел на поле. Сборная Франции заняла третье место, проиграв в полуфинале Чехии в серии послематчевых пенальти.

Мартини играл за «Осер», «Нанси» и «Монпелье». В сезоне 1993/94 он стал обладателем кубка Франции.