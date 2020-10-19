Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM Нападающий «Зенита» Малком не сыграет в матче Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге». Об этом 19 октября заявил главный тренер команды Сергей Семак на пресс-конференции.

«Малком не сыграет. Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч. Остальные игроки готовятся», — сказал Семак.

Он добавил, что решение по стартовому составу тренерский штаб команды примет в день матча. Встреча «Зенита» и «Брюгге» пройдёт 20 октября в Санкт-Петербурге.

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