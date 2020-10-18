Рим, , 13:50 — REGNUM Футбольный клуб «Рома» намерен продлить соглашение со своим боснийским нападающим Эдином Джеко. Об этом 18 октября сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, соглашение между 34-летним футболистом и командой из Рима, согласно которому его годовая зарплата составляет €7,5 млн, рассчитан до лета 2022 года. Руководство «Рома» намерено продлить данный контракт еще на один год.

При этом ранее босниец мог перейти в туринский клуб «Ювентус», однако данная сделка не состоялась.

Отметим, Эдин Джеко сыграл в составе римской команды в общей сложности в 224 матчах и отметился в них 106 голами.