Омск, , 11:44 — REGNUM Форвард омского хоккейного клуба «Авангарда» Егор Чинахов считает, что возможность проявить себя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) появилась у него благодаря пандемии коронавирусной инфекции. Он рассказал об этом 18 октября ТАСС.

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«Мне, безусловно, повезло, что из-за коронавируса выпала возможность проявить себя в первой команде», — заявил 19-летний российский хоккеист.

Также он отметил, что будет очень рад в случае, если его вызовут в сборную России для участия в матчах первого этапе Евротура — Кубке Карьяла, который состоится в период с 5 по 8 ноября.

«Если меня позовут в национальную сборную на Кубок Карьяла, я буду очень рад. Если нет, то ничего страшного, буду работать», — сказал Чинахов.

При этом ранее, в ходе подготовки перед новым сезоном в КХЛ, в составе омского клуба у 20 его игроков был выявлен SARS-CoV-2.

Отметим, в новом сезоне КХЛ Егор Чинахов сыграл в 16 матчах в основном составе «Авангарда» и смог набрать в них 9(6 шайб + 3 результативные передачи) очков.