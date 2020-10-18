Лондон, , 11:32 — REGNUM Возможность введения радикальных мер для помощи футбольных клубов, которые выступают в низших лигах английского футбола и находятся в тяжелом положении из-за пандемии коронавируса, рассматривает в настоящее время правительство Великобритании. Об этом 18 октября сообщает The Sun, со ссылкой на источники.

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По информации источника, близкого к британскому правительству, власти страны могут в качестве таких мер ввести налог на доходы, которые получают от трансферов или телевизионных трансляций матчей, что заденет футбольные клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) — элитного футбольного дивизиона Британии.

При этом ранее Футбольная лига, которая объединяет клубы Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 английского футбола, для спасения от банкротства ряда команд, которые терпят серьёзные убытки на фоне пандемии коронавирусной инфекции, запросила £250 млн в качестве финансовой помощи. В свою очередь, руководство АПЛ заявило о готовности предоставить на эти цели только £50 млн в виде грантов и займов.

Также уточняется, что введение подобного налога и перераспределение средств в пользу команд низших лиг поддерживает правящая в Британии Консервативная партия и потому, по мнению источника, данная реформа будет так или иначе проведена в скором времени.