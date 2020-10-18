Лас-Вегас, США, , 08:11 — REGNUM Боксер с Украины Василий Ломаченко, являвшийся чемпионом мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксёрской организации (WBO) проиграл американцу Теофимо Лопесу, который является чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF), и лишился своих титулов.

Поединок проходил в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе и продлился все заявленные двенадцать раундов. По его итогам все судьи единогласным решением отдали победу американцу со счетом 116−112, 119−109, 117−111.

Отметим, данная победа позволила 23-летнему американскому боксеру добавить к своему титулу чемпиона мира по версии IBF титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO, и стать абсолютным чемпионом мира по боксу в легкой весовой категории. В активе Лопеса 16 боев на профессиональном ринге и он ни разу в них не проиграл (12 — нокаутом). Для 32-летнего Ломаченко данное поражения стало вторым при 14 (10 — нокаутом) выигранных поединках.