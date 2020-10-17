Стокгольм, , 21:39 — REGNUM 17 октября в рамках третьего тура группы A онлайн-турнира по CS: GO DreamHack Open Fall 2020 шведский коллектив fnatic одержал победу над OG со счетом 2:1 на картах Mirage (16:12) и Overpass (16:14).

MVP встречи по мнению пользователей портала HLTV (58% голосов) был признан Робин «flusha» Ронквист, набравший статистику 58−49.

Fnatic, одержав вторую победу в группе и набрав 6 очков, вышли в плей-офф турнира. OG с тремя баллами вылетели с турнира с третьего места.