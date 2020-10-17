Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита» в матче одиннадцатого тура чемпионата России против «Сочи» сыграли нормально. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, комментируя игру своих подопечных.

«Непростой матч, как и следовало ожидать, — сказал Семак, слова которого обнародовала пресс-служба клуба. — … Кроме момента с пропущенным мячом сыграли нормально, учитывая все факторы, которые предшествовали матчу».

По его словам, футболисты санкт-петербургского «Зенита» одержали «абсолютно заслуженную победу».

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября футболисты «Сочи» уступили санкт-петербургскому «Зениту» в выездном матче одиннадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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