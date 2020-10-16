Москва, , 21:57 — REGNUM Московское ЦСКА снова сразилось с петербургским СКА в «армейском дерби» двух столиц. Противостояние состоялось в Москве на «ЦСКА Арена» и завершилось победой хозяев с преимуществом в две шайбы — 3:1.

Основной вклад в победу «столичных армейцев» внес нападающий Константин Окулов. Форвард отличился дважды, и оба раза в большинстве, дважды на Окулова решающие передачи отдал защитник Егор Рыков. Также в составе ЦСКА одну шайбу забросил Михаил Науменков.

Единственную шайбу гостей на свой счет вписал 20-летний форвард Кирилл Марченко.

ЦСКА сохранило за собой первую строчку на Западе, в их активе 27 очков. СКА расположился строчкой ниже, на их счету на четыре балла меньше.