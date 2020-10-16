Москва, , 21:35 — REGNUM Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич поделился мнением касательно выступления команды в этом сезоне.

«После 10 туров мы идем в числе лидеров. В этом году мы серьезно усилились, и я с оптимизмом смотрю на продолжение сезона. Я всегда ставил перед собой высокие цели», — приводит слова хорвата портал 24sata.hr.

На данный момент ЦСКА с 19 очками на счету занимает третье место в таблице. Первое место между собой делят «Зенит» и «Спартак».

Напомним, что в это трансферное окно в команду пришли четыре футболиста. Защитник Бруно Фукс, хавбек Бактиер Зайнутдинов, а также нападающие Чидеру Эджуке и Адольфо Гайча.