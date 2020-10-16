Москва, , 13:27 — REGNUM Первые матчи в рамках регионального этапа третьего сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги пройдут 17 октября 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Сборные школ будут соревноваться в своих регионах. Киберспортсмены будут выступать в пяти дисциплинах: Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, электронные шахматы и поиск в интернете на время. Команды с наилучшим общим результатом выйдут в зональный этап Лиги. Отмечается, что в третьем сезоне соревнований заявки на участие подали более 5 тыс. школьников.

Победители конкурсов получат ценные и памятные сувениры, медали, при этом всем участникам будут выданы дипломы. Сборной, показавшей наилучший результат, достанется кубок победителя Школьной лиги.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте проекта, задать вопрос организаторам соревнований можно в соответствующем Discord-канале.

Всероссийская интеллектуально-киберспортивная лига проводит соревнования с 2018 года. В них могут принять участие сборные команды школ, состоящие из учеников старше 14 лет.

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