Верона, Италия, , 14:26 — REGNUM Тест одного из футболистов клуба «Верона» на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба команды.

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По информации пресс-службы, положительный анализ на SARS-CoV-2 сдал немецкий защитник клуба «Дженоа» Корай Гюнтер, который выступает за «Верону» на правах аренды.

Кроме того указывается, что 26-летний футболист после этого немедленно был отправлен в карантин, а остальным игрокам «Вероны» также было проведено тестирование на коронавирус и все их результаты оказались отрицательными.

Отметим, в нынешнем сезоне Корай Гюнтер сыграл за «Верону» в трех матчах итальянской футбольной серии А и не отметился в них результативными действиями.