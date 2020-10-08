Бразилиа, , 07:01 — REGNUM Председатель Олимпийского комитета Бразилии (ОКБ) Паулу Вандерлей продолжит и далее возглавлять национальную спортивную организацию — 7 октября его переизбрали на очередные четыре года. Об этом сообщает агентство Agencia Brasil.

За Вандерлея было отдано 26 из 48 голосов. В поддержку главы бразильской конфедерации тенниса Рафаэля Вестрауппа, его основного соперника — 20. Два голоса получил Элиу Мейреллес из Бразильской конфедерации современного пятиборья.

Как сообщало ИА REGNUM, спортивным директором Токио-2020 будет назначена Микако Котани, бронзовая медалистка Олимпийских игр 1988 года по синхронному плаванию.

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