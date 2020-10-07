Оренбург, , 09:54 — REGNUM Оренбургские спортсмены завоевали восемь наград на чемпионате России по леткой атлетике. Спортивные состязания проходят в Сочи среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Оренбурга.

В беге на дистанции 100 метров серебряными призерами стали Дияс Избасаров и Семен Картузов, бронзовые награды у Ильи Невмарина и Александры Неделько. Дияс Избасаров также занял второе место в толкании ядра. В прыжках в длину он выиграл золото, а Семен Невмарин и Александра Неделько — серебро. Тренируются спортсмены под руководством старшего тренера Центра спортивной подготовки Оренбургской области Геннадия Чеботарева.

В Сочи Краснодарского края проходит чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На старт национального чемпионата вышли представители 49 регионов России — 235 мужчин и 87 женщин.

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