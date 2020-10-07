Тбилиси, , 09:23 — REGNUM Футбольный матч между сборными Грузии и Армении, который должен был пройти в Ереване, проведут в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии (ФФГ).

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"По решению УЕФА, матч третьего тура Лиги Наций сезона 2020−2021 между сборными Армении и Грузии состоится на нейтральном стадионе», — говорится в объявлении от ФФГ.

Сообщается, что встреча пройдет в городе Тих 11 октября в 19:00 по московскому времени. Футболисты будут играть без зрителей на стадионе.

Напомним, матч между сборными Грузии и Армении решено было перенести из Еревана из-за того, что в Нагорном Карабахе начались бои. Дату проведения матча менять не стали.

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