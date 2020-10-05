Найроби, 5 октября 2020, 10:51 — REGNUM Кенийская легкоатлетка Бриджит Косгей сохранила титул победительницы Лондонского марафона среди женщин. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.
Косгей финишировала со временем 2 часа 18 минут 58 секунд, опередив американскую спортсменку Сару Холл, которая установила свой личный рекорд — 2:22.01.
Кенийская чемпионка мира Рут Чепнгетич заняла третье место забеге.
Первоначально Лондонский марафон должен был состояться в апреле, но был перенесен на октябрь из-за пандемии коронавируса, из-за которой многие ведущие легкоатлетические соревнования были либо отменены, либо перенесены, в частности Олимпийские игры в Токио.