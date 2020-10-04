Москва, , 15:50 — REGNUM Российский легкоатлет Владимир Никитин первым пришел к финишу полумарафона «Моя столица», проходившем в Москве, с рекордным для России результатом.

Спортсмен пробежал дистанцию в 21 км за 1 час 1 минуту 9 секунд, при этом предыдущий рекорд России был установлен 24 года назад и принадлежал Дмитрию Капитонову — 1 час 01 минута 15 секунд.

Второе место в полумарафоне среди мужчин занял Николай Чавкин, который отстал от победителя на 4 минуты 29 секунд), третьим стал Дмитрий Янюшкин, отставший на 12 минут 11 секунд.

У женщин победительницей полумарафона «Моя столица» стала Елена Коробкина, являющаяся чемпионкой Европы в беге на дистанцию 3000 метров. Второй к финишу пришла Алла Сидорова с отставанием от победительницы 3 минуты 03 секунды, третьей — Александра Бородинова, которая уступила 3 минуты 57 секунд.