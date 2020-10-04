Лондон, , 10:28 — REGNUM Семь матчей футбольного турнира Евро-2020, которые должны быть проведены в 2021 году на поле лондонского стадиона «Уэмбли», могут быть отменены правительством Великобритании. Об этом 4 октября сообщил государственный секретарь по спорту Оливер Дауден, его слова приводит The Sun.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

«Я очень надеюсь на то, что турнир (Евро-2020) пройдет. Но, учитывая этот вирус и его непредсказуемость, я не могу дать (на это) железной гарантии», — заявил Дауден.

Также он отметил, что болельщики сами не захотят проведения турнира, если его проведение будет небезопасным, однако в противном случае власти намерены работать над проведением данных игр.

«Мы планируем исходя из этого, но этой зимой мы опять столкнемся с этой болезнью. Принимая решения, я буду в первую очередь руководствоваться здоровьем людей», — уточнил британский государственный секретарь по спорту.

Отметим, в рамках турнира Евро-2020, который из-за пандемии был перенесен на 2021 год, на стадионе «Уэмбли» должны были состояться три групповых матча с участием национальной сборной Англии, а также матч 1/8 финала, полуфиналы и финал.