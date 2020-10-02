Москва, , 21:41 — REGNUM Нападающий Максимилиан Филипп прокомментировал свой переход из московского «Динамо» в «Вольфсбург» на правах аренды.

«Год в Москве позволил мне развиваться и как игроку, и как личности, а также стал большим опытом. Однако за последние несколько недель и месяцев желание вернуться в Бундеслигу росло все больше и больше. Я хотел испытать себя в этом чемпионате. Рад, что у меня появилась возможность приехать в «Вольфсбург», — приводит слова немецкого форварда официальный сайт «Вольфсбурга».

В минувшем сезоне Филипп набрал 9 (8+1) очков по системе «гол+пас» в 20 матчах чемпионата России.