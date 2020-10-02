Перуджа, Италия, , 20:10 — REGNUM Так называемое дело футболиста Суареса станет поводом для пересмотра правил сдачи иностранцами экзамена по итальянскому языку для получения гражданства, заявил в пятницу, 2 октября, министр науки и образования Италии Гаэтано Манфреди.

Экс-футболист «Барселоны» Луис Суарес в сентябре 2020 года сдавал экзамен на знание итальянского языка в университете Перуджи. Уругвайский игрок хотел получить гражданство Италии, чтобы иметь возможность выступать за «Ювентус» на правах не легионера, а гражданина одной из стран ЕС.

По данным правоохранительных органов, результат успешно сданного экзамена был предрешен. Предполагается, что к нарушению закона были причастны юристы, сотрудничающие с «Ювентусом», сейчас эта информация проверяется. Если она подтвердится, в отношении клуба могут быть применены санкции.