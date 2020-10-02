Москва, , 15:49 — REGNUM Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов переизбран на новый срок. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе организации.

«Василий Анисимов единогласно переизбран на пост президента Федерации дзюдо России», — сообщили в организации.

За время руководства Анисимовым ФДР российская команда выиграла пять золотых медалей на двух Олимпиадах.

В 2012 году в Лондоне были завоёваны три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды. В 2016 году в Рио-де-Жанейро сборная России выиграла две золотые медали и одну бронзовую медали.