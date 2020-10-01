Милан, Италия, , 23:41 — REGNUM Антонио Конте хочет снова поработать с испанским защитником «Челси» Марксом Алонсо.

Согласно информации портала Sky Sports, главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте, ранее работавший с испанцем в лондонском «Челси», желает видеть Алонсо в составе «нерадзурри».

В ближайшее время «Интер» выйдет с предложением о годовой аренде 29-летнего игрока с правом обязательного выкупа футболиста за 12 миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше АПЛ Маркос Алонсо провел 18 матчей в составе «Челси», набрав 7 (4+3) очков по системе «гол+пас».