Севилья, Испания, , 21:57 — REGNUM «Севилья» добыла три очка в матче четвертого тура чемпионата Испании против «Леванте». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Единственный мяч был забит на 92-й минуте матча, марокканский нападающий Юсеф Эн-Несири отличился с передачи Хесуса Наваса.

«Севилья» занимает пятое место чемпионата, набрав шесть очков в двух матчах. «Леванте» по прошествии трех матчей набрал три очка и занимает 12-е место.