Лион, Франция, , 10:33 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Лион» Уссем Ауар может стать игроком лондонской команды «Арсенал». Об этом 25 сентября сообщает Telefoot.

По данным издания, 22-летний футболист дал свое согласие на переход в лондонский клуб.

При этом указывается, что в «Лионе» хотели бы предложить игрока таким командам как «Барселона» или туринский «Ювентус», однако не получили от них конкретных предложений, и в ближайшее время начнут обсуждать с «Арсеналом» сумму сделки по трансферу футболиста.

Отметим, Уссем Ауар является воспитанником «Лиона» и провел в составе команды 139 матчей, в которых отметился 24 забитыми мячами и 27 голевыми пасами.