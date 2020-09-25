Москва, , 17:43 — REGNUM «Мир уникальных геймеров» при поддержке Федерации компьютерного спорта России и киберспортивной организации Virtus.pro проведёт «Специальный Московский Чемпионат 2020 по киберспорту среди детей, подростков и молодёжи с особенными потребностями». Турнир пройдёт 27 сентября 2020 года в Москве, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе ФКС России.

Соревнования пройдут в пяти дисциплинах: Dota 2, FIFA 20, Project CARS 3, Counter-Strike: Global Offensive и Rotor Rush. Помимо самих матчей, в рамках мероприятия ожидается развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями.

Дмитрий Смит, президент ФКС России. «Помимо того, что киберспорт интересен огромному количеству детей и подростков в России, он так же инклюзивен. Это позволяет людям с особыми потребностями легче социализироваться и участвовать в соревнованиях. Очень важно помимо онлайн-соревнований по мере возможности проводить и офлайн-встречи, поскольку ничто не заменит радости живого общения».

Сообщается также, что организаторы специального чемпионата «Мир уникальных геймеров» не планируют останавливаться на соревнованиях для жителей России. В ближайшее время инициатива может стать международной.