Москва, 25 сентября 2020, 17:43 — REGNUM «Мир уникальных геймеров» при поддержке Федерации компьютерного спорта России и киберспортивной организации Virtus.pro проведёт «Специальный Московский Чемпионат 2020 по киберспорту среди детей, подростков и молодёжи с особенными потребностями». Турнир пройдёт 27 сентября 2020 года в Москве, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе ФКС России.
Соревнования пройдут в пяти дисциплинах: Dota 2, FIFA 20, Project CARS 3, Counter-Strike: Global Offensive и Rotor Rush. Помимо самих матчей, в рамках мероприятия ожидается развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями.
Сообщается также, что организаторы специального чемпионата «Мир уникальных геймеров» не планируют останавливаться на соревнованиях для жителей России. В ближайшее время инициатива может стать международной.