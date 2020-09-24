Гент, Бельгия, , 08:04 — REGNUM Киевское «Динамо» одержало победу над бельгийским «Гентом» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Динамо» голы забили нападающий Владислав Супега (9) и полузащитник Карлос де Пена (79). «Гент» ответил голом форварда Тима Кляйдинста (41).

Ответный матч команды проведут 29 сентября в Киеве. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

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