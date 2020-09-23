Москва, , 15:18 — REGNUM Главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Александр Тарханов может болгарскую «Славию». Об этом 23 сентября сообщает ТАСС.

«Контракт может быть подписан завтра, в Красноярске сейчас у меня занимаются формальностями ухода из «Енисея», — сказал Тарханов.

Он добавил, что прилетит в Красноярск во время перерыва в чемпионате, связанного с матчами сборных. Он планирует попрощаться с командой и поговорить с руководством клуба.

Тарханов уже тренировал «Славию» с 2015 по 2016 год. В «Енисее», который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), он работает с июня 2020 года.

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