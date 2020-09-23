Гамбург, Германия, , 08:59 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Франции Уго Умберу в матче первого круга турнира в Гамбурге. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 4:6, 3:6.

Медведев два рааз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, ни одной ошибки на подаче и три брейка.

Во втором круге Умбер сыграет с чешским теннисистом Иржи Веселы.

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