Ростов-на-Дону, , 22:23 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал крупную победу в матче чемпионата России, который состоялся в Ставрополе сегодня, 22 сентября. Хозяйки площадки — ГК «Ставрополье» — уступили гостям со счётом 25:32, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ростовской команды.

Лучшим бомбардиром встречи стала Анна Сень, забросившая семь голов. По пять точных бросков записали на свой счёт Полина Кузнецова, Виктория Борщенко и Юлия Манагарова.

Ростовчанки одержали уверенные победы в четырёх матчах российского чемпионата — против «Звезды» (Звенигород), «Ставрополья» (27 августа «Ростов-Дон» победил со счётом 38:28), «Университета» (Ижевск) и «Динамо-Синары» (Волгоград).

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