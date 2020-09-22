Милан, Италия, , 21:16 — REGNUM Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич рассказал о минувшем сезоне, который он провел в мюнхенской «Баварии».

«Год в «Баварии» получился невероятным. Я взял три трофея и играл в отличной команде, даже если на старте сезона все складывалось нелегко.

Когда пришел новый тренер, ситуация стала улучшаться, но в феврале сломал лодыжку. Но все-таки мы выиграли всё. Это был хороший год.

Теперь я вернулся в «Интер» и рад этому. Срок моего контракта истекает через два года, и я надеюсь, что мы сможем достичь больших успехов за два предстоящих сезона», — приводит слова хорватского хавбека официальный портал «Интера».

В сезоне 2029/2020 Перишич провел 22 матча за «баварцев», заработав 8 (4+4) очков по системе «гол+пас».