Москва, , 15:05 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) заключил соглашения о развитии футбола в Астраханской областью и Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО). Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба РФС.

В церемонии подписания соглашения приняли участие президент РФС Александр Дюков, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, а также главы региональных футбольных федераций Аскар Кабикеев (Астраханская область) и Вячеслав Терюхов (ЯНАО).

В каждом из регионов планируется открыть новые отделения для занятий футболом, а также проводить соревнования и фестивальные мероприятия.

В Астраханской области планируется расширить количество образовательных учреждений, участвующих в проекте «Футбол в школу», увеличить количество объектов футбольной инфраструктуры.

В внимание будет уделено развитию мини-футбола. К 2024 году планируется увеличить количество мини-футбольных команд, а одной из ведущих спортивных школ присвоить статус детского футбольного центра РФС.

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