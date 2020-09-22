Аккра, , 14:12 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо отменил запрет на контактные виды спорта, включая футбол. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на обращение президента к нации.

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В соответствии с новым постановлением президента, возобновление премьер-лиги Ганы и Лиги первого дивизиона Ганы ожидается с 30 октября.

Все игроки, технические команды и управленческий персонал клубов должны будут регулярно делать тесты на наличие коронавируса. Зрителям будет разрешено заполнить только 25% посадочных мест в местах проведения матчей. Ношение масок также будет обязательным. На тренировочные площадки зрителей пускать не будут, отметил президент.

Президент Акуфо-Аддо отметил, что решение об отмене запрета на контактные виды спорта было принято исходя из резкого снижения числа активных случаев COVID-19 и необходимости подготовки национальных сборных к международным соревнованиям.

В настоящее время в Гане подтверждено 507 активных случаев заражения коронавирусом. Также в стране выявили почти 300 смертей от осложнений СOVID-19.

Напомним, что карантинные меры были введены в стране в марте для того, чтобы остановить распространение коронавируса.