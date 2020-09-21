Париж, , 12:34 — REGNUM Стали известны имена четырёх теннисистов — участников Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), тесты которых дали положительный результат на коронавирус. Об этом 21 сентября сообщает Marca.

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По информации издания, коронавирусом заразились Денис Истомин (Узбекистан), Бернабе Сапата-Миральес (Испания), Педжа Крстин (Сербия) и Эрнесто Эскобедо (США).

В соответствии с протоколом турнира, эти теннисисты не сыграют в отборочном турнире и будут находиться на изоляции в течение семи дней.

Напомним, Roland Garros пройдёт с 27 сентября по 11 октября. Отборочный турнир начнётся 21 сентября.

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