Тюмень, , 13:12 — REGNUM Победителем в мужской индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате России (ЧР) по летнему биатлону, проходящем в Тюмени, стал Семен Сучилов, который выступает за команду ХМАО-Югры.

Победитель смог преодолеть дистанцию за 49 минут 28 секунд, допустив при этом два промаха.

Второе место занял выступающий за команду Москвы Матвей Елисеев, который отстал от победителя на +39,3 секунды и тоже дважды промахнулся. Третье место у Игоря Малиновского из Омской области, отставшего от лидера на +57,4 секунды и не допустившего промахов.

При этом Александр Логинов, являющийся чемпионом мира, из-за проблем с локтем не участвовал в гонке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее победительницей в женской индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате России по летнему биатлону стала Виктория Сливко.