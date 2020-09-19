Тюмень, , 10:47 — REGNUM Победительницей в женской индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате России (ЧР) по летнему биатлону, проходящем в Тюмени, стала Виктория Сливко, выступающая за Тюменскую область.

Победительница смогла преодолеть дистанцию за 45 минут 2,5 секунды, допустив при этом один промах.

Второе место заняла Екатерина Глазырина из Свердловской области, результат которой составил +10,9 секунды ко времени победительницы при одном промахе. Третьей стала Светлана Миронова, также представляющая Свердловскую область, чье отставание от лидера составило +58,8 секунды при трех промахах.

При этом в гонке не участвовала Кристина Резцова, являющаяся двукратным серебряным призером чемпионата Европы, а также Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Дарья Виролайнен.

Отметим, позднее 19 сентября на ЧР по летнему биатлону, проходящем в Тюмени, состоится мужская индивидуальная гонка, которой будет дан старт в 11:00 мск.