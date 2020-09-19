Орландо, США, , 08:29 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в первом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча состоялась на паркете площадки «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (Орландо, США) и закончилась победой «Лейкерс» со счетом 126:114.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард победителей Энтони Дэвис, оформивший в матче дабл-дабл с 37 очками и 10 подборами. Его коллега по клубу — форвард Леброн Джеймс, также отметился в матче дабл-даблом, набрав 15 очков и отдав 12 результативных передач.

В составе «Денвера» самыми результативными стали защитник Джамал Мюррей и сербский центровой клуба Никола Йокич, которые оба смогли набрать за матч по 21 очку.

Отметим, по результатам игры «Лейкерс» ведут в серии полуфинала плей-офф НБА с «Денвером» со счетом 1−0.