Москва, , 21:59 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды в матче с минским «Динамо». Напомним, что встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась победой «минчан» в овертайме со счетом — 4:3.

«Считаем, что недополучили одно очко, ошибались, обидный проигрыш. Два легионера заболели, поэтому не вышли Лукаш Радили Йори Лехтеря.

Игра соперника? Они обыграли нас сегодня. Завтра будем разбирать. Быстрая команда, так вышло. Два гола в большинстве занесем в плюс. Вели по счету постоянно», — приводит слова главного тренера «москвичей» портал «Чемпионат».

«Спартак» занимает шестое место на Западе с пятью очками в активе.