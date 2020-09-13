Ярославль, , 14:19 — REGNUM Повторные анализы на коронавирус у четырех футболистов и двух тренеров красноярского футбольного клуба «Енисей» показали отрицательный результат. Об этом 13 сентября сообщает «Матч-ТВ».

Таким образом, в настоящее время в команде нет ни одного положительного теста на SARS-CoV-2.

Кроме того, известно, что в данный момент «Енисей» все ещё находится в Ярославле, где в настоящее время руководство красноярской команды организует с одной из авиакомпаний чартерный рейс, который будет стоить от 3 до 5 млн рублей. При этом Роспотребнадзор запрещает транспортировку футбольной команды каким-либо иным способом.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что матч девятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между красноярским клубом «Енисей» и ярославской командой «Шинник» не состоится из-за того, что у нескольких игроков красноярцев была выявлен коронавирусная инфекция.