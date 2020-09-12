Москва, , 14:29 — REGNUM Матч девятого тура Олимп-Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между красноярским клубом «Енисей» и ярославской командой «Шинник» не состоится из-за того, что у нескольких игроков красноярцев была выявлен коронавирусная инфекция. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба ФНЛ.

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«На основании предписания Роспотребнадзора № 5312 от 12 сентября 2020 года и в соответствии со статьей 2.5 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ 2020−2021 матч 9-го тура Олимп-ФНЛ «Шинник» — «Енисей» не состоится в связи с выявлением по результатам обязательного регулярного тестирования признаков заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 у значительной части состава красноярцев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что решение о судьбе данного матча будет принято контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (РФС) в соответствии со статьей 6.6 Санитарного регламента Олимп-ФНЛ.

Кроме того, в сообщении выражается сожаление в связи со сложившейся с данной игрой ситуацией и высказывается пожелание игрока «Енисея» здоровья, а болельщикам — возвращения футбола.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проведенное в красноярском футбольном клубе «Енисей», который выступает в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), тестирование на коронавирусную инфекцию выявило несколько случаев заражения.