Милан, Италия, , 10:37 — REGNUM Футбольный миланский клуб «Интер» интересуется возможностью приобрести в свой состав испанского защитника лондонской команды «Челси» Маркоса Алонсо. Об этом 12 сентября сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Уточнятся, что миланская команда рассматривает вариант с приобретением 29-летнего испанца на случай, если ее 27-летний бразильский защитник Далберт Энрике примет решение покинуть «Интер».

При этом отмечается, что Алонсо, контракт которого рассчитан до лета 2023 года, уже работал с нынешним главным наставником «Интера» Антонио Конте, когда тот тренировал «Челси».

Напомним, Маркос Алонсо перешел в состав «Челси» из флорентийской «Фиорентины» в 2016 году за €23 млн. В сезоне 2019−20 сыграл за клуб в 29 матчах и отметился в них четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.