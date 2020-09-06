Париж, , 23:59 — REGNUM Леонардо, спортивный директор «Пари Сен-Жермен», высказался касательно наличии в составе «парижан» нападающих Киллиана Мбаппе и Неймара.

«Мы хотим продолжать с ними. С этим все очевидно. «ПСЖ"должен продолжить с ними.

Иметь двух таких игроков в одной команде — это потрясающе. Месси и Роналду были по одному в своих клубах. У нас же есть сразу два лучших игрока мира после Месси и Роналду», — приводит слова Леонардо Goal.com.

Мбаппе провел 20 матчей в чемпионате Франции в минувшем сезоне и набрал 24 (18+6) очка по системе «гол+пас». Неймар — 19 (13+6) очков в 15 матчах.