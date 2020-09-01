Манчестер, Великобритания, , 23:57 — REGNUM Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси может в скором времени перейти в «Манчестер Сити».

Согласно информации Daily Record, представители «горожан» предложили 33-летнему аргентинецу трехлетний контракт с возможностью перехода в клуб МЛС еще на два года.

Напомним, что Месси раздумывает об уходе из «Барселоны». Игрок планирует воспользоваться опцией расторжения контракта в конце сезона, таким образом Лионель может перейти в стан «горожан» бесплатно. Руководство «сине-гранатовых» предоставили игроку ультиматум, он должен отказаться от зарплаты на год, а также не сможет подписать новое соглашение с «Барселоной» до лета 2021 года.

В минувшем сезоне аргентинец набрал 48 (25+23) очков про системе «гол+пас» в 33 матчах чемпионата Испании.

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