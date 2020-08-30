Токио, , 09:10 — REGNUM Японская спортсменка по плаванию Рикако Икээ участвовала в соревнованиях 29 августа, впервые после того как ей диагностировали лейкемию, сообщает информационное агентство Jiji Press.

После промежутка в год и семь месяцев Икээ финишировала первой в дистанции 50 метров вольным стилем. Ее время составило 26,32, в то время как рекорд в Японии среди женщин, установленный самой Икээ, — 24,21.

Икээ дебютировала на Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро в возрасте 16 лет. В 2018 она стала самым ценным игроком Азиатских игр, выиграв шесть золотых медалей.

Для Японии Рикако Икээ не только успешный спортсмен, но и национальный символ мужества и надежды. Именно она удостоилась чести произнести речь на стадионе в Токио за год до предполагаемого начала Олимпийских игр 2020, перенесённых на лето 2021 из-за пандемии коронавируса.

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