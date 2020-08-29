Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Церемония вручения серебряных медалей чемпионата России (ЧР) прошлого сезона хоккеистам хоккейного клуба СКА из Северной столицы России состоялась 29 августа в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ТАСС, церемония была проведена президентом Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком во время презентации команды перед началом сезона-2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в спортивном комплексе СКА «Хоккейный город».

Напомним, минувший сезон из-за пандемии коронавирусной инфекции был завершен досрочно, и чемпионов с призерами турнира определять не стали. ФХР распределила места в итоговой таблице чемпионата России с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ. В результате чемпионом стал московский клуб ЦСКА, санкт-петербургский СКА и казанский Ак-Барс стали серебряными призёрами, а обладателем бронзовых наград — московское «Динамо».