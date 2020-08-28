Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM «Зенит» отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) по двум эпизодам матча с «Динамо». Об этом 27 августа заявил гендиректор клуба Александр Медведев.

«Сегодня мы отправили запрос в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, в клубе хотят детальных разъяснений, чем руководствовался арбитр, принимая решения.

Как сообщало ИА REGNUM, «Динамо» обыграло «Зенит» в пятом туре Российской премьера-лиги со счётом 1:0. Это поражение стало для «Зенита» первым в сезоне.

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