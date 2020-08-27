Москва, , 22:02 — REGNUM Московский «Спартак» в рамках предсезонного турнира Кубка мэра Москвы переиграл заклятых соперников, московское «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счетом — 4:1.

Противостояния этих двух команд всегда напряженные, поэтому счет был открыт довольно поздно. «Милиционеры» смогли сделать это лишь во втором тайме с помощью усилий Вадима Шипачева. Экс-форвард СКА отличился с передач Расово и Чайковски.

В третьей 20-минутке «Спартак» кардинально перевернул ход игры, забросив четыре безответные шайбы. В их составе отличились: Бакош (41-я и 50-я), Широков (44-я) и Радил (60-я).