Калгари, Канада, , 22:44 — REGNUM Нападающий клуба НХЛ «Калгари Флеймз» Джонни Гудро поделился своим мнением касательно появившихся слухов об обмене игрока в другой клуба лиги.

«Калгари — это мой второй дом. Я люблю здесь играть. В этой команде я вижу себя на протяжении всей карьеры», — приводит слова хоккеиста твиттер журналиста Пэта Стейнберга.

Ранее в сети появилось информация, распространенная журналситом Sportsnet Эриком Фрэнсисом, что «Калгари» думают об обмене хоккеиста.

В текущем плей-офф Кубка Стэнли Гудро набрал 7 (4+3) очка в 10 матчах. «Калгари» вылетели в первом раунде.

Действующие соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2021/2022. Годовой оклад Гудро составляет 6,75 миллиона долларов.