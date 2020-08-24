Белгород, 24 августа 2020, 10:07 — REGNUM Торжественную встречу бойца ММА Вадима Немкова устроили поклонники вечером 23 августа в аэропорту Белгорода. Спортсмен, ставший чемпионом Bellator в полутяжелом весе, привёз домой победный пояс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сотни поклонников встречали рейс с чемпионом из Москвы. Уроженец Томаровки Вадим Немков поблагодарил фанатов за встречу и признался, что не ожидал такого количества встречающих.
Ученик Фёдора Емельяненко 22 августа нокаутировал во втором раунде американца Райана Бейдера в городе Анкасвилль, (Коннектикут, США). Он стал первым российским чемпионом в полутяжелом весе.