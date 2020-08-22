Москва, , 12:07 — REGNUM Академия московского футбольного клуба «Спартак» выступила в поддержку Дня Государственного флага России, который 22 августа отмечается в нашей стране. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба академии на своей странице в соцсети Instagram.

«Сегодня — День Государственного флага Российской Федерации! Поздравляем всех жителей нашей необъятной страны, а также любителей хоккея и спорта!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем выражается пожелание о том, чтобы флаг России развевался максимально возможно многократно, как в честь побед «Спартака», так и в честь побед сборной России по футболу.

Отметим, триколор вновь стал главным символом России в ноябре 1991 года. А 20 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин издал Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

Напомним, бело-сине-красный флаг впервые был поднят на русском военном корабле «Орёл» во время правления царя Алексея Михайловича Романова в 1669 году. Позже царь Пётр I сделал такой флаг символом русских торговых судов. Официально государственным символом РФ триколор стал в 1896 году.